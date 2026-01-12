Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupayı 11 yıl sonra müzesine götürdü. Sarı-lacivertliler, zaferin ardından transfer çalışmalarını hızlandırırken iki isim için temaslarını artırdı.

11 YIL SONRA SÜPER KUPA SEVİNCİ

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, 11 yıllık hasreti bitirdi. Kupayla birlikte moraller yükselirken yönetim, transfer gündeminde de vites artırdı.

TEDESCO'NUN LİSTESİYLE HAREKET EDİLDİ

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun verdiği liste doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, kadroyu güçlendirmek için iki ayrı bölgeye odaklandı. Gündemde hem hücum hattı hem de savunma takviyesi bulunuyor.

LOOKMAN İÇİN ANLAŞMA TAMAM İDDİASI

Fenerbahçe'nin, Ademola Lookman transferinde önemli bir aşamaya geldiği öne sürüldü. Haberde, yıldız futbolcunun menajeriyle yapılan görüşmelerde yıllık 9 milyon euro maaş karşılığında el sıkışıldığı belirtildi. Nijeryalı oyuncunun 4,5 yıllık sözleşmeye "evet" dediği iddia edilirken, kulübün şimdi Atalanta'yı ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerin, İtalyan ekibine daha önce 40 milyon euro seviyesine çıkan bir teklif sunduğu, henüz resmi yanıt gelmediği kaydedildi.

ATALANTA'NIN "FANTASTİK TEKLİF" BEKLENTİSİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Atalanta'nın öncelikli planı Lookman'ı sezon sonuna kadar kadroda tutmak. Ancak "fantastik" bir teklif gelmesi halinde satışa açık olabilecekleri ifade edildi. 40 milyon euro teklifin bu tanıma uyup uymadığı netleşmezken, Atalanta'nın rakamı yukarı çekmeye çalıştığı ileri sürüldü.

SÜRPRİZ SAVUNMA HEDEFİ: KINTEH

Fenerbahçe'nin savunmayı sol ayaklı bir oyuncuyla güçlendirmek istediği ve Diogo Leite, Marco Senesi ile Beraldo gibi isimlerin gündemde olduğu hatırlatıldı. Haberde listeye sürpriz bir ismin daha eklendiği belirtildi: Abubacarr Sadi Kinteh.

Norveç'te Tromsö forması giyen 19 yaşındaki Gambiyalı stoper için sarı-lacivertlilerin araştırma yaptığı ve genç futbolcunun "iyi bir yatırım" olarak görüldüğü aktarıldı.