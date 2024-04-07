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Süper Kupa sahibini bu akşam buluyor! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler

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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak müsabaka, ATV'den canlı yayımlanacak.

VOLKAN BAYARSLAN DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının VAR hakemi Koray Gençerler oldu. AVAR'da Zorbay Küçük görev yapacak.

FENERBAHÇE U19 TAKIMIYLA ÇIKACAK

Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor maçının ardından yaşanan olayların ardından 2 Nisan tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirerek üyelerden atılacak adımlarla ilgili yetki aldı. 3 Nisan tarihinde Ali Koç başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda sarı-lacivertli ekip, maçın ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması durumunda karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacağını duyurdu. TFF, Fenerbahçe'nin bu taleplerini kabul etmediği için sarı-lacivertli ekip, yarın oynanacak karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacak. A takım oyuncularının Süper Kupa maçını oynamak istemesine rağmen yönetimin aldığı kararın arkasında olduğu ve maça U19 takımıyla çıkma konusunda kararlı olduğu öğrenildi.

"90 DAKİKALIK BİR MAÇ OLMAYACAK"

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, 3 Nisan Çarşamba günü Adana Demirspor maçı öncesi Süper Kupa maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz, 'Taraftar gitmesin' dediğimiz zaman bizim A Takımımızın gitmeyeceğini, 90 dakikalık bir maç olmayacağını buradan net bir şekilde izah ediyorum" açıklamasında bulundu. Sarı-lacivertli ekibin bu açıklama doğrultusunda sahaya 9 oyuncu ile çıkması ve sakatlık sebebiyle 3 oyuncunun kenara gelmesi en çok konuşulan ihtimallerin başında geliyor. Bu doğrultuda kurallar gereği karşılaşmanın devam etmesi için en az 7 oyuncunun sahada olması gerekeceği ve sarı-lacivertli ekipte 6 oyuncu kalacağı için hakem, maçı Galatasaray lehine 3-0 tescil edecek.

SÜPER KUPA'DA SENARYOLAR

  • Fenerbahçe, TFF Talimatnamesi gereği sahaya 9 futbolcuyla çıkacak. Müsabakanın devam etmesi için bir takımda en az 7 oyuncu yer alması gerektiği için, bir süre peş peşe veya aynı anda 3 futbolcu oyundan çıkacak ve hakem karşılaşmayı oynatamayacak.
  • Sahaya çıkan Fenerbahçe U19 takımı oyuncuları hakemi alkışlama vb. protesto eylemleri ile peş peşe kırmızı kartlar görerek karşılaşmanın devam etmesini imkansız hale getirecek. Başlama düdüğünden sonra çekilecekler
  • U19 takımı futbolcuları sahaya çıkacak, başlama vuruşundan hemen sonra sahayı terk ederek 3-0 hükmen mağlup sayılacak. Ardından ise TFF'nin vereceği ceza kararı beklenecek.

BİR GÜNDE İKİ MAÇ

Saat 12.00'de Dereağzı Tesisleri'nde Giresunspor ile karşılaşan Fenerbahçe U19 takımı, 21.30'da ise Galatasaray'ın rakibi olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Fenerbahçe: Ömer, Efekan, Mustafa, Yiğit, Mehmet Can, Emirhan, Ahmet, Muhammet, Şükür, Yiğit, Çağrı.

Haberler.com / Aslan Aslan - Spor

Galatasaray Süper Kupa Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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