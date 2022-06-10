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Süper Kupa'nın yeri ve tarihi belli oldu

Haberler.com - Spor
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Süper Kupa'nın yeri ve tarihi belli oldu

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'u karşı karşıya getirecek Süper Kupa mücadelesinin yeri ve tarihi belli oldu. Müsabaka 30 Temmuz Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunu karşı karşıya getirecek mücadelenin yeri ve tarihi belli oldu. Süper Lig'de sezonun büyük çoğunluğunu önde götüren ve şampiyon olan Trabzonspor ile Türkiye Kupası finalinde turnuvanın etkili ekibi Kayserispor'u yenerek kupaya uzanan Sivasspor kozlarını paylaşacak.

OLİMPİYAT STADI EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Trabzonspor ile Sivasspor'un mücadele edeceği bu kritik final maçı, 30 Temmuz Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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