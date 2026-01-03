Haberler

Süper Kupa maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Kupa maçlarının hakemleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa yarı finalindeki maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Galatasaray-Trabzonspor maçını Cihan Aydın, Fenerbahçe-Samsunspor maçını Ali Şansalan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa yarı finalindeki maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

BÜYÜK HEYECAN 5 OCAK'TA BAŞLIYOR

5 Ocak Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Cihan Aydın, 6 Ocak Salı günü oynanacak Fenerbahçe- Samsunspor karşılaşmasını ise Ali Şansalan yönetecek. Her iki mücadele de saat 20.30'da başlayacak ve ATV ekranlarından izleyeciyle buluşacak.

Alper Kızıltepe
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var

Akıbeti merak edilirken koltuğuna talip çıktı
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErkan Dag:

bu trabzonspor un hic bir lobis yok fanatik g. saraylhakemi atamislar zaten her g, Saray trabzonspor macini bu hakem yonetiyor ve trabzonspor un biletini kesiyor sonic belli gecmis olsun trabzonspor ai

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Yahu zaten Trabzonspor'un Yenmesi çok zor. Bir kere futbol yok. Oyuncu yok. Defans yok. orta Saha yok. Nasıl olacak. Olmaz yani.

yanıt1
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

