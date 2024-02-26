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Süper Kupa finalinde yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılamayacak

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa maçında Şanlıurfa Stadı'ndaki teknik ve altyapı yetersizliği sebebiyle "yarı otomatik ofsayt sistemi' kullanılmayacak.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Süper Kupa Finali'nde kozlarını paylaşacak.

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ KULLANILAMAYACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, iki takım arasında oynanacak Süper Kupa Final maçında "Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi" kullanılmayacak. Nedeni ise Şanlıurfa Stadı'nda teknik ve altyapı yetersizliği.

Süper Kupa finalinde yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılamayacak

7 NİSAN'DA ŞANLIURFA'DA

TFF, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ve yaşanan aksiliklerden dolayı ertelenen Süper Kupa maçının 7 Nisan saat 21.00'de Şanlıurfa'da oynanacağını duyurmuştu.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa Şanlıurfa Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Sebastian Szymanski:

Diyecek söz yok TFF yine formunda :)

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