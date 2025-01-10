Süper Kupa finalinin adı Barcelona-Real Madrid oldu
Real Madrid, İspanya Süper Kupa yarı final maçında Mallorca'yı 3-0 mağlup ederek finalde Barcelona'nın rakibi olmayı başardı.
Suudi Arabistan'da oynanan İspanya Süper Kupası'nda finalin adı El Clasico oldu. Barcelona'nın ardından finale yükselen ikinci takım Real Madrid.
REAL MADRID KAZANDI
Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda oynanan yarı final maçında Real Madrid, 63. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 öne geçti. Martin Valjent'in 90+2. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 2-0 yapan Real, 90+5. dakikada Rodrygo'nun golüyle sahadan 3-0 galip ayrılarak finale yükseldi.
ARDA OYUNA GİREMEDİ
İspanya Kral Kupası maçında Deportiva Minera'ya karşı 90 dakika sahada kalarak 2 gol birden kaydeden milli futbolcumuz Arda Güler, İspanya Süper Kupa yarı final maçında Carlo Ancelotti tarafından tercih edilmedi.