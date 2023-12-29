Süper Kupa finali öncesi krize neden olan tişört ortaya çıktı

Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finali öncesi kriz çıktı. Oyuncuların Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iki takım müsabakaya çıkmama kararı aldı. Suudi yetkililerle krize neden olan Atatürk tişörtü ise ortaya çıktı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak Süper Kupa finali maçında Atatürk krizi çıktı. İki takım futbolcularının Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iki takım müsabakaya çıkmayacağını duyurdu.

Suudi yetkililerle krize neden olan ve Fenerbahçeli futbolcuların ısınırken giyeceği Atatürk tişörtünün ise görüntüsü ortaya çıktı. Beyaz zemin üzerinde Türk bayrağı ve Fenerbahçe logosu olan tişörtün orta kısmında ise Atatürk portresinin yer aldığı görüldü.