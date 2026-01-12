Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle

Derbide yedek kalan Uğurcan Çakır'dan flaş hamle: Okan Buruk'a bizzat bildirdi

SPOT: Süper Kupa finalinde Galatasaray'ın kaleyi Günay Güvenç'e emanet etmesi tartışma yaratırken, yedek kalan Uğurcan Çakır'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sabah'ın haberine göre milli kaleci, Fenerbahçe derbisinde kulübede kalmasından rahatsız oldu ve bu durumu Okan Buruk'a özel görüşmeyle iletti.

KALE TERCİHİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Fenerbahçe karşısında sahaya kalede Günay Güvenç ile çıktı. Sarı-kırmızılıların derbiyi 2-0 kaybetmesinin ardından, teknik direktör Okan Buruk'un Uğurcan Çakır yerine Günay'ı tercih etmesi gündem oldu.

UĞURCAN, RAHATSIZLIĞINI OKAN BURUK'A İLETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçında yedek kalmasından rahatsız oldu. Haberde, milli kalecinin Okan Buruk'la özel bir görüşme yaptığı ve bu rahatsızlığını bizzat bildirdiği öne sürüldü.

"HUZURSUZLUK" İDDİASI

Aynı haberde, Günay Güvenç'in de yedek kalması durumunda huzursuz olabileceği yönünde değerlendirmeler yer aldı. Okan Buruk'un kaleci rotasyonunda oluşan dengeyi korumak adına çözüm arayışına girdiği aktarıldı.