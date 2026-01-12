Haberler

Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle

Galatasaray'ın Süper Kupa finalinde kaleyi Günay Güvenç'e emanet etmesi sonrası yedek kalan Uğurcan Çakır'ın rahatsızlığı iddia edildi. Milli kaleci Fenerbahçe derbisinde yedek kalmasından rahatsız oldu ve bu durumu teknik direktör Okan Buruk'a özel görüşmeyle iletti. Okan Buruk'un kaleci rotasyonunda oluşan dengenin korunması için çözüm arayışlarına başladığı aktarıldı.

KALE TERCİHİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Fenerbahçe karşısında sahaya kalede Günay Güvenç ile çıktı. Sarı-kırmızılıların derbiyi 2-0 kaybetmesinin ardından, teknik direktör Okan Buruk'un Uğurcan Çakır yerine Günay'ı tercih etmesi gündem oldu.

UĞURCAN, RAHATSIZLIĞINI OKAN BURUK'A İLETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçında yedek kalmasından rahatsız oldu. Haberde, milli kalecinin Okan Buruk'la özel bir görüşme yaptığı ve bu rahatsızlığını bizzat bildirdiği öne sürüldü.

"HUZURSUZLUK" İDDİASI

Aynı haberde, Günay Güvenç'in de yedek kalması durumunda huzursuz olabileceği yönünde değerlendirmeler yer aldı. Okan Buruk'un kaleci rotasyonunda oluşan dengeyi korumak adına çözüm arayışına girdiği aktarıldı.

