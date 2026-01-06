Haberler

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Güncelleme:
Süper Kupa'da finale yükselen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi ve Atalanta'nın yıldızı Ederson'u hedef listesine aldı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcu için resmi görüşmelere başladı. Ayrıca, Manchester United'ın da Ederson transferi için devrede olduğu belirtildi. Atalanta'nın oyuncu için 40 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu öne sürüldü.

  • Galatasaray, Atalanta forması giyen Brezilyalı futbolcu Ederson için resmi görüşmelere başladı.
  • Ederson transferi için Galatasaray'ın yanı sıra Manchester United da devrede.
  • Atalanta'nın Ederson için 40 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu iddia edildi.

Süper Kupa'da adını finale yazdıran Galatasaray, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılıların orta saha takviyesi için en ciddi adaylardan biri olarak Ederson öne çıktı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Galatasaray yönetimi Atalanta forması giyen Brezilyalı futbolcu için resmi görüşmelere başladı ve oyuncu hakkında bilgi istedi.

MANCHESTER UNITED DA DEVREDE

Haberde, Ederson transferi için Galatasaray'ın yanı sıra Manchester United'ın da devrede olduğu belirtildi. Bu durum, transfer yarışının kızışabileceğini gösteriyor.

40 MİLYON EURO İDDİASI

Ederson için geçtiğimiz günlerde basına yansıyan haberlerde Atalanta'nın oyuncu için 40 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu öne sürülmüştü.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Atalanta formasıyla 19 maça çıkan Ederson, toplam 1423 dakika sahada kaldı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu süreçte 1 gol ve 1 asist kaydetti.

