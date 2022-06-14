Süper Enduro Şampiyonası 3. Ayak Yarışları'ndan Bilecik'e 2 kupa - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süper Enduro Şampiyonası 3. Ayak Yarışları'ndan Bilecik'e 2 kupa

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Süper Enduro Şampiyonası 3. Ayak Yarışları'ndan Bilecik'e 2 kupa

2022 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 3. Ayak Yarışları tamamlanırken, kendi imkanlarıyla şampiyonaya giden Bilecikli sporcular Ali Baydaş ve İlkay Deniz kente kupayla döndüBergama Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bergama Süper Enduro Yarış Parkuru'nda gerçekleşen sezonun üçüncü yarışında...

2022 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 3. Ayak Yarışları tamamlanırken, kendi imkanlarıyla şampiyonaya giden Bilecikli sporcular Ali Baydaş ve İlkay Deniz kente kupayla döndü

Bergama Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bergama Süper Enduro Yarış Parkuru'nda gerçekleşen sezonun üçüncü yarışında Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular kıyasıya mücadele etti. Serbest antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan şampiyonada etap yarışlarıyla sona erdi. Sporcular, yarışı ön sırada tamamlamak için bütün hünerlerini gösterirken, finalinde dereceye giren sporcular düzenlenen törende ödüllerini aldılar. 'E Veteran' kategorisinde Ali Baydaş, 'E Usta' kategorisinde İlkay Deniz 3'üncü oldular. Kupalarını Bergama Belediye Başkanvekili Aşkın Uyar'ın elinden alan sporcular, kupalarını Bilecik halkına armağan ettiler. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bergama Belediyesi Bilecik Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title