Süper Amatör Lig maçında futbolcular kavga etti; o anlar kamerada

RİZE'de Türkiye Süper Amatör Lig'de oynanan Fındıklı 1974 Spor ile Ardeşenspor karşılaşmasının sonlarında iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Oyuncuların tekme ve yumruklu kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tarafların sakinleşmesi sonrası devam eden müsabaka, Fındıklı 1974 Spor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Türkiye Süper Amatör Lig 3'üncü hafta müsabakalarında Fındıklı 1974 Spor, evinde Ardeşenspor'u konuk etti. Fındıklı ilçe stadında oynanan karşılaşmanın son anlarında iki takım oyuncuları arasında sert müdahale nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Rakiplerin birbirine tekme ve yumruk attığı kavgada iki oyuncu arasında kalan hakemde yere düştü. Güvenlik güçleri saha girerek futbolcuları ayırdı. Futbolcuların sakinleşmesi sonrası hakemin 3 kırmızı kart gösterdiği müsabakadan Fındıklı 1974 Spor, 2-1 galip ayrıldı. Kavga anı ise seyircilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.