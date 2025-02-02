Sunucuyu şoke eden canlı yayın kazası

Beın SPORTS muhabiri Nezih Akşener, maç öncesi anlatımı esnasında saha fıskiyeleri yüzünden ıslandı. O anlar ekrana saniye saniye yansıdı.

YAYIN SONRASI KAHKAHAYA BOĞULDU

Süper Lig'in 22'nci haftasında Başakşehir FK ile Samsunspor maçı öncesi anons esnasında yaşadığı kazaya aldırmadan konuşmasına devam eden sunucu yayın sonrası yaşadığı olaya gülmeye başladı.

"CANLI YAYINDA BOĞULMA ANLARI"

Yaşanan yayın kazasını kendi sosyal medya hesabından da yayınlayan Nezih Akşener, o anları 'canlı yayında boğulma anları' diyerek takipçileri ile paylaştı.