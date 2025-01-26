Sunucunun yaptığı daha da bomba: Burak Yılmaz'ın Dzeko'nun adını duyunca verdiği tepki olay oldu

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Burak Yılmaz, son dönemlerde yıldız sporculara yapılan "Kendinden daha iyi bir futbolcu duyana kadar sessiz kal" akımına katıldı. Burak Yılmaz'ın o anları viral oldu.

DZEKO'YU DUYUNCA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Haber Global'de Ferit Ömeroğlu'nun sunduğu "Olduğu gibi" programına katılan Burak Yılmaz, büyük bir içtenlikle soruları yanıtladı. 39 yaşındaki genç teknik adam, "Kendinden daha iyi bir futbolcu duyana kadar sessiz kal" akımında kendisine sayılan Süper Lig'in golcüleri arasından Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko'nun adını duyunca sessiz kaldı ve tecrübeli forvetten övgüyle bahsetti.

SUNUCUNUN TEPKİSİ DAHA DA BOMBA

Programın sunucusu Ferit Ömeroğlu ise Burak Yılmaz'a "Sen Lille'i şampiyon yaptın ama Dzeko Fenerbahçe'yi yapamadı." diyerek karşılık verdi. Öte yandan daha sonraki isimleri de duymak isteyen Burak; Galatasaray'ın yıldızları Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Nihat Kahveci'nin de kendisinden daha iyi olduğunu söyledi. Bu anlar futbolseverler tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.