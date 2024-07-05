Sungurlu'da Halı Saha Maçında Kalp Krizi Geçiren Futbolcu Hayatını Kaybetti
ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde Sinan Tür (30), halı saha maçında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Geçmiş yıllarda uzun süre Sungurluspor'da futbol oynayan Sinan Tür, dün akşam arkadaşlarıyla gittiği halı sahada maç sırasında kalp krizi geçirdi. Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tür, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. İlçede esnaflık yapan Sinan Tür'ün ölümü, arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu.
ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde Sinan Tür (30), halı saha maçında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Geçmiş yıllarda uzun süre Sungurluspor'da futbol oynayan Sinan Tür, dün akşam arkadaşlarıyla gittiği halı sahada maç sırasında kalp krizi geçirdi. Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tür, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. İlçede esnaflık yapan Sinan Tür'ün ölümü, arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu.