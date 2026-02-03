Haberler

Voleybol: Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde Sungurlu Belediyespor, evinde Niksar Belediyespor'u 3-0 yenerek ligdeki liderliğini pekiştirdi.

Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 24. haftasında Sungurlu Belediyespor, evinde Niksar Belediyespor'u 3-0 yendi.

Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk seti ev sahibi ekibin 25-18'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci ve üçüncü seti ise 25-19'luk skorlarla kazanan Çorum ekibi, karşılaşmayı 3-0 galip bitirdi.

Sungurlu Belediyespor, bu skorla, maç fazlasıyla lig liderliğine yükseldi.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Spor
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
İmzalar atıldı! En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü

İmzalar atıldı! En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri 'patronluk' yapıyormuş

Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri ise geceleri...
Uşakspor, dünyada viral olan görüntü için açıklama yaptı

Dünyada viral olan görüntü için açıklama
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
İran'da kadınlar artık motosiklet kullanabilecek

ABD saldırısına hazırlanan İran'dan dikkat çeken hamle
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt