Voleybol: Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi
Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde Sungurlu Belediyespor, evinde Niksar Belediyespor'u 3-0 yenerek ligdeki liderliğini pekiştirdi.
Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 24. haftasında Sungurlu Belediyespor, evinde Niksar Belediyespor'u 3-0 yendi.
Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk seti ev sahibi ekibin 25-18'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci ve üçüncü seti ise 25-19'luk skorlarla kazanan Çorum ekibi, karşılaşmayı 3-0 galip bitirdi.
Sungurlu Belediyespor, bu skorla, maç fazlasıyla lig liderliğine yükseldi.
Kaynak: AA / Cahit Emrali - Spor