Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Eren Kanlı ile sözleşme yeniledi

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Sungurlu Belediyespor, Eren Kanlı'nın sözleşmesini bir yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şampiyon takımda görev yapan 27 yaşındaki smaçörün, bir sezon daha Sungurlu Belediyespor forması giyeceği bildirildi.

Sungurlu Belediyespor'un güçlü kadro yapılanmasını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Mücadeleci yapısı, yüksek çalışma disiplini ve takım oyununa yaptığı katkıyla sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Eren Kanlı, Efeler Ligi hedefi doğrultusunda oluşturulan kadroda da yerini aldı. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yolunda önemli görevler üstlenen başarılı oyuncunun, yeni sezonda da tecrübesi, enerjisi ve sahaya yansıttığı mücadele ruhuyla Sungurlu Belediyespor'a önemli katkılar sunması bekleniyor. Sungurlu Belediyespor, iç transferde Eren Kanlı ile anlaşmaya vararak şampiyon kadronun önemli isimlerinden birini daha kadrosunda tutmuş oldu." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA