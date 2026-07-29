Haberler

Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Eren Kanlı ile sözleşme yeniledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Sungurlu Belediyespor, Eren Kanlı'nın sözleşmesini bir yıl uzattı.

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Sungurlu Belediyespor, Eren Kanlı'nın sözleşmesini bir yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şampiyon takımda görev yapan 27 yaşındaki smaçörün, bir sezon daha Sungurlu Belediyespor forması giyeceği bildirildi.

Sungurlu Belediyespor'un güçlü kadro yapılanmasını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Mücadeleci yapısı, yüksek çalışma disiplini ve takım oyununa yaptığı katkıyla sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Eren Kanlı, Efeler Ligi hedefi doğrultusunda oluşturulan kadroda da yerini aldı. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yolunda önemli görevler üstlenen başarılı oyuncunun, yeni sezonda da tecrübesi, enerjisi ve sahaya yansıttığı mücadele ruhuyla Sungurlu Belediyespor'a önemli katkılar sunması bekleniyor. Sungurlu Belediyespor, iç transferde Eren Kanlı ile anlaşmaya vararak şampiyon kadronun önemli isimlerinden birini daha kadrosunda tutmuş oldu." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
Muğla'da orman yangını! Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

Tatil cenneti yanıyor! Yollar kapatıldı, devlet hastanesi boşaltılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı

Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatıyordu

Türkiye’de yaşam süresi değişti: Kadınlar, erkeklerden daha uzun yaşıyor

Türkiye'de yaşam süresi değişti: Kadınlar daha uzun yaşıyor
Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
Görüntü Türkiye'den! Elektrikli araç sahiplerini endişelendiren olay

Görüntü Türkiye'den! Elektrikli araç sahiplerini endişelendiren olay
Batman'daki katliamın perde arkası! Her şey bir yorumla başlamış

Batman'daki katliamın perde arkası! Her şey bir yorumla başlamış
İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu
e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Tüm hesaplar tek ekrana toplandı

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Herkes aynı ekrana akın ediyor