Sümeyye Boyacı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota aldı

İngiltere'de düzenlenen dünya şampiyonasında bronz madalya kazanan Sümeyye Boyacı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota almaya hak kazandı. Boyacı, hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu belirtti.

İngiltere'de düzenlenen dünya şampiyonasında üçüncü olarak bronz madalya kazanan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota almayı başaran paralimpik takımı milli sporcusu Sümeyye Boyacı, "Manchester'de Olimpiyat A barajını geçtim, artık yolculuğumuz ve hedefimiz 2024 Paris Olimpiyat Oyunları" dedi.

İngiltere'nin Manchester kentinde yapılan şampiyonada milli yüzücü Sümeyye Boyacı, kadınlar S5 kategorisinde 43.32'lik derecesiyle bronz madalya kazanırken, 2024 Paris Oyunları'na kota almaya hak kazandı. Şampiyonanın sona ermesinin ardından milli takım kafilesiyle birlikte Türkiye'ye dönen Sümeyye Boyacı'yı İstanbul Havalimanı'nda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yöneticileri, ailesi ve belediye personeli karşıladı.