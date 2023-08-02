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Sümeyye Boyacı, Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Spor Haberleri

Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı, İngiltere'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak 2024 Paris Olimpiyatı kotasının sahibi oldu.

Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı, İngiltere'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak 2024 Paris Olimpiyatı kotasının sahibi oldu.

İngiltere'nin Manchester kentindeki Su Sporları Merkezi'nde devam eden Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı, kadınlar 50 metre sırtüstü kategorisinde mücadele etti. Sümeyye Boyacı, S5 kategorisi finali yarışmasında 43.32 saniyelik derece yaparak üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı. Milli sporcu, bu sonuçla ile birlikte 2024 yılında düzenlenecek Paris Paralimpik Oyunları'nda mücadele etmek için de kota almayı başardı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Dünya Şampiyonası Sümeyye Boyacı Spor Haberler

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