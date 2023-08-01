Sümeyye Boyacı Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
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Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırtüstü finalinde milli sporcu Sümeyye Boyacı üçüncü oldu. Boyacı, 43.32'lik derecesiyle bronz madalya kazanarak 2024 Paris Oyunları'na kota almaya hak kazandı. Aynı finalde yarışan milli sporcu Sevilay Öztürk ise dünya 5'incisi oldu.
Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırtüstü finalinde milli sporcu Sümeyye Boyacı üçüncü oldu.
İngiltere'nin Manchester kentinde devam eden şampiyonada 20 yaşındaki milli yüzücü, kadınlar S5 kategorisinde 43.32'lik derecesiyle bronz madalya kazandı. Sümeyye, 2024 Paris Oyunları'na kota almaya hak kazandı.Öte yandan aynı finalde yarışan milli sporcu Sevilay Öztürk ise 44.11'lik derecesiyle dünya 5'incisi olarak şampiyonayı tamamladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor