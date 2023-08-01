Sümeyye Boyacı Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırtüstü finalinde milli sporcu Sümeyye Boyacı üçüncü oldu. Boyacı, 43.32'lik derecesiyle bronz madalya kazanarak 2024 Paris Oyunları'na kota almaya hak kazandı. Aynı finalde yarışan milli sporcu Sevilay Öztürk ise dünya 5'incisi oldu.