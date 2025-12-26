Sümerspor'dan TÜFAD'a ziyaret

Kayseri'nin en köklü kulüplerinden biri olan Sümerspor'un yeni yönetimi Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti.

Kayseri futbol tarihinde önemli bir yere sahip olan Sümerspor, yeni bir oluşum ile eski günlerine dönmek için ilk adımlarını attı. Yeni ve güçlü bir yönetim oluşturan siyah-beyazlı kulüp, ilk ziyaretini Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şubesi'ne gerçekleştirdi. Kulüp Başkanı Aziz Naldemirci, Altyapı Sorumluları Adem Karayağız ve Burak Akbudak ve yönetim kuruyu üyelerinin tam kadro olarak katıldığı ziyarette Sümerspor yönetimini TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız konuk etti. TÜFAD yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Ahmet Yıldız; "Sümerspor ilimizin en köklü kulübü. Tarihi başarılar ile dolu. Böylesine önemli bir kulübün yönetimini ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sümerspor'un isminin ağırlığına yakışır bir yönetim kurulu olduğunu görmek gerçekten mutluluk verici" dedi. Sümerspor Kulüp Başkanı Aziz Naldemirci ise Sümerspor'un eski günlerine dönmesi için genç, idealist ve heyecanlı isimlerin bir araya geldiğini, söylerken, "Özellikle alt yapıda ses getirecek projeler beni heyecanlandırıyor" dedi.

Ziyaret sonrasında Aziz Naldemirci ve yönetimi Ahmet Yıldız'a Kayseri futboluna verdiği hizmetler adına plaket ile üzerinde isminin yazılı olduğu Sümerspor forması hediye edildi. - KAYSERİ