Suluova Kaymakamı Başarılı Sporcuları Ödüllendirdi

Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, ilçedeki başarılı sporcuları ödüllendirerek spor malzemesi desteğinde bulundu. Boks ve güreş sporcularıyla bir araya gelen Gürçam, Türkiye şampiyonu ve Türkiye üçüncüsü olan sporcuları altın ile ödüllendirdi. Ayrıca spor malzemesi desteği de sağlayan Gürçam, ilçenin spor altyapı potansiyeline dikkat çekti.

Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, ilçedeki başarılı sporcuları ödüllendirerek spor malzemesi desteğinde bulundu.

Kaymakamlık salonunda düzenlenen programda güreş ve boks sporcularıyla bir araya gelen Gürçam, boksta Türkiye şampiyonu olan Mert Civelek ile Türkiye üçüncüsü Emine Çelik'i altın ile ödüllendirdi.

Boksörlerle güreşçilere spor malzemesi desteğinde de bulunan Gürçam, ilçenin yüksek spor altyapı potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Gençlere spor yapma imkan ve desteği verildiğinde bunun başarı olarak döndüğünü gördüklerini dile getiren Gürçam, "Kaymakamlık olarak ilçemizdeki kulüp ve sporcularımıza maddi ve manevi destek vermek suretiyle sahipsiz olmadıklarını göstermek, onları kötü çevre ve alışkanlıklardan uzak tutup spora ve başarıya teşvik etmek, hem ilçemiz sporunun hak ettiği nitelikte temsili hem de gençlerimizin yeteneklerini geliştirmelerine ve hayata daha donanımlı katılımlarına katkı sağlamaya gayret ediyoruz." dedi.

Programa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdulkadir Saraç, ASKF Amasya İl Başkanı Naci Öztürk, Suluova Çeltek Serhat Spor Kulübü antrenörü Mehmet Hanefi Çelebi, güreş antrenörü Mesut Küpçü ve sporcular katıldı.