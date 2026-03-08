Haberler

Sultanlar Ligi'nde play-off'a kalan takımlar belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun bitimine 1 hafta kala play-off turuna katılacak takımlar kesinleşti. VakıfBank ve Fenerbahçe Medicana ilk iki sırayı garantilemiş durumda. Zeren Spor ve Eczacıbaşı Dynavit arasında son hafta maçları büyük önem taşıyor.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun bitimine 1 hafta kala ligi ilk 4 sırada tamamlamayı garantileyerek play-off turuna katılmaya hak kazanan takımlar belli oldu.

Puan tablosunda 24 galibiyet ve 71 puanla zirvede yer alan VakıfBank ile 21 galibiyetle 64 puan toplayan ikinci sıradaki Fenerbahçe Medicana, ligdeki yerlerini garantiledi. Statü gereği play-off yarı finalinde normal sezonu 1. sırada bitiren takım 4'üncüyle, 2'nci sıradaki ekip ise 3'üncüyle eşleşecek.

Son hafta maçları öncesinde Zeren Spor 20 galibiyet ve 55 puanla tablonun 3. basamağında bulunurken, 19 galibiyet ve 56 puanı bulunan Eczacıbaşı Dynavit 4. sırada yer alıyor. Zeren Spor'un puan kaybetmesi ve Eczacıbaşı Dynavit'in galip gelmesi halinde, bu iki takımın sıralamadaki yeri değişecek.

Kümede kalma yarışı

Ligin 26. haftasında oynanacak Zeren Spor-İlbank ve Eczacıbaşı Dynavit-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçları, play-off sıralamasının yanı sıra ligden düşecek ikinci takımı da belirleyecek.

25. haftada İlbank, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yenerken Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Galibiyet sayısını 6'ya çıkaran İlbank 19 puanla 12. sıraya yükseldi, Aydın temsilcisi ise 5 galibiyet ve 17 puanla 13. sıraya geriledi. Son hafta karşılaşmalarının ardından bu iki takımdan biri lige veda edecek.

Öte yandan, lig etabını 14. ve son sırada tamamlaması kesinleşen Bahçelievler Belediyespor 1. Lig'e düştü.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'dan ''Okan Buruk da hakemlerden şikayetçi'' söylemine olay cevap

''Okan Buruk da hakemlerden şikayetçi'' söylemine verdiği cevap bomba
Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı

Fenerbahçelileri strese sokan gelişme
Devlet Bahçeli'nin de kaçırmadığı dizi Arap dünyasına açılıyor

Devlet Bahçeli'nin de kaçırmadığı dizi Arap dünyasına açılıyor
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Sergen Yalçın'dan ''Okan Buruk da hakemlerden şikayetçi'' söylemine olay cevap

''Okan Buruk da hakemlerden şikayetçi'' söylemine verdiği cevap bomba
Uğurcan Çakır'ın maç sonu sevinci tepki çekti

Maç sonunda tansiyon yükseldi
Okan Buruk: Haftaya maçta yokum

Taraftarları kahreden haber: Haftaya maçta yokum