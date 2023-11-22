Sultanlar Ligi'nde 9. hafta tamamlandı
Son Güncelleme:
Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında oynanan maçlar sonucunda Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Opet galip geldi.
Sultanlar Ligi'nin 9'uncu haftası bugün oynanan 2 karşılaşma ile tamamlandı. Eczacıbaşı Dynavit sahasında Muratpaşa Bld. Sigorta Shop'u 3-0 ile geçerken, Galatasaray Daikin deplasmanda Kuzeyboru'ya 3-0 mağlup oldu.
Sultanlar Ligi'nin 9'uncu haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:
Karayolları - Beşiktaş Ayos: 1-3
Fenerbahçe Opet - Sarıyer Bld: 3-0
Çukurova Bld - Ptt: 1-3
Türk Hava Yolları - Vakıfbank: 1-3
Aydın B.Şehir Bld - Nilüfer Bld: 3-1
Kuzeyboru - Galatasaray Daikin: 3-0
Eczacıbaşı Dynavit - Muratpaşa Bld. Sigorta Shop: 3-0
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor