Sultanlar Ligi'nde 9. hafta tamamlandı

Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında oynanan maçlar sonucunda Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Opet galip geldi.

Sultanlar Ligi'nin 9'uncu haftası bugün oynanan 2 karşılaşma ile tamamlandı. Eczacıbaşı Dynavit sahasında Muratpaşa Bld. Sigorta Shop'u 3-0 ile geçerken, Galatasaray Daikin deplasmanda Kuzeyboru'ya 3-0 mağlup oldu.

Sultanlar Ligi'nin 9'uncu haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:

Karayolları - Beşiktaş Ayos: 1-3

Fenerbahçe Opet - Sarıyer Bld: 3-0

Çukurova Bld - Ptt: 1-3

Türk Hava Yolları - Vakıfbank: 1-3

Aydın B.Şehir Bld - Nilüfer Bld: 3-1

Kuzeyboru - Galatasaray Daikin: 3-0

Eczacıbaşı Dynavit - Muratpaşa Bld. Sigorta Shop: 3-0