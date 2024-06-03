Sultandağı Gençlik Kampı Gençlerin Coşkulu Katılımıyla Gerçekleşti

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 31 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenen Sultandağı Gençlik Kampı, 192 gencin coşkulu katılımıyla gerçekleşti.

Kamp, gençlerin çeşitli etkinliklerle dolu dolu vakit geçirdiği, unutulmaz hatıralarla dolu bir etkinlik oldu. Kampa, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu katılarak gençlerle bir araya geldi. Sultandağı'nın eşsiz doğasında gerçekleştirilen kamp, katılımcı gençlere paintball, survivor parkuru, okçuluk, futbol, basketbol, voleybol, mini golf, geleneksel sokak oyunları, masa tenisi ve bisiklet gibi çeşitli etkinliklerle eğlenceli ve hareketli anlar yaşattı. Doğa yürüyüşleri ve sportif faaliyetler sayesinde gençler, hem bedensel hem de ruhsal olarak yenilenme fırsatı buldu.

Kampta düzenlenen etkinlikler arasında yer alan paintball ve survivor parkuru, gençlerin takım ruhunu ve stratejik düşünme becerilerini geliştirmelerine katkı sağladı. Okçuluk, mini golf ve geleneksel sokak oyunları gibi etkinlikler ise, gençlerin farklı spor dallarını deneyimlemelerine olanak tanıdı. Futbol, basketbol ve voleybol maçları ise gençlerin rekabetçi ruhunu canlandırdı ve eğlenceli anlar yaşattı.

Kampın sonunda gençler, unutamayacakları hatıralar ve dostluklarla ayrıldı. - AFYONKARAHİSAR