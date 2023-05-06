Sultanbeyli Belediyespor TFF 3. Lig'e yükseldi

Bölgesel Amatör Lig 12'nci grubu 1'inci olarak tamamlayarak TFF 3'üncü Lig'e çıkma başarısı gösteren Sultanbeyli Belediyespor'da şampiyonluk kutlaması gerçekleşti.

TFF 3'üncü Lig'e yükselen Sultanbeyli Belediyespor'da şampiyonluk Gölet Stadyumu'nda gerçekleşen organizasyon ile kutlandı. Yüzlerce taraftar meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu kutladı. Yapılan şampiyonluk şöleninde Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve Sultanbeyli Belediyespor Kulübü Başkanı Yılmaz Öz açıklamalarda bulundu.

Sultanbeyli Belediyespor'un şampiyonluk kutlamalarında ünlü şarkıcı Emre Kaya sahne aldı. Pop müziğin sevilen isimlerinden Emre Kaya, Gölet Stadyumu'nu dolduran yüzlerce taraftara şarkılarını söyleyerek unutulmaz bir gece yaşattı.