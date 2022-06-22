Süleymanpaşa'da Ulusal Cimnastik Şampiyonası düzenlendi

Tekirdağ'da, aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de olmak üzere toplam 10 il ve 14 kulübün katılımıyla Süleymanpaşa Belediyesi Ulusal Cimnastik Şampiyonası düzenlendi.

İsmet İnönü Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 7-11 yaş arası 250 sporcu katılırken 2 gün boyunca sporcular hem yeteneklerini sergiledi hem de izleyicilere görsel şölen yaşattı.

2 gün süren mücadelenin sonunda başarılı sporculara madalyalarını Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Süleymanpaşa Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Mutlu ile Süleymanpaşa Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Öztekin takdim etti.

Organizasyonu yakından takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Süleymanpaşa Belediyemizin ev sahipliğinde, 10 ilden ve KKTC'den toplam 14 kulüpten 250 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Ulusal Cimnastik Şampiyonası'nda başarılı olan sporcularımızın madalyalarını takdim ettik. Gençlik Spor İl Müdürümüz Ahmet Üzgün ile birlikte izlediğimiz gösterilerin ardından, 7-11 yaş grubu çocuklarımızın katılımıyla düzenlenen şampiyonada finale kalan başarılı sporcularımızı tebrik ederek, başarılar diledik" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor