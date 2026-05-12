Türkiye Kayak Federasyonunda başkanlığa yeniden Süleyman Şahin, seçildi.

Federasyonun 6. olağan seçimli genel kurulu, Ankara'daki bir otelde yapıldı. Seçimde mevcut başkan Süleyman Şahin ile Tarkan Soyak yarıştı.

Daha önce adaylığını duyuran Ömer Karslı ise adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Şahin, kullanılan 240 oyun 176'sını alarak yeniden başkanlığa seçildi. Tarkan Soyak ise 62 delegenin oyunu alırken 2 oy da geçersiz sayıldı.

Süleyman Şahin başkanlığındaki yönetim kurulunda Mehmet Ata Öztürk, Erdal Arıkan, Volkan Burak Mumcu, Ali İhsan Kabakçı, Atınç Taşdemir, Selim Bağrıyanık, Tekin Bingöl, Ahmet Üstüntaş, Fikret Ören ve Atakan Alaftargil yer aldı.

Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.

Süleyman Şahin, yaptığı konuşmada, kayak camiasına yakışan bir genel kurul geçirdiklerini vurgulayarak, "Bugün kazanan Türk kayağı, bu salondaki tüm delegelerimiz olmuştur. Ben destek veren, vermeyen bütün camiaya teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Türk kayağı birlikte güçlü olacak. Hep birlikte olacağız, kayağı birlikte ileriye taşıyacağız. Bu bir hizmet yarışıdır. Bizlere vermiş olduğunuz bu destek, sorumluluğumuzu bugünden itibaren daha da arttırdı. Bundan sonra daha hızlı hareket edeceğiz, daha güzel işler yapacağız ama daha büyük bir olgunlukla, daha büyük bir mütevazılıkla ve daha büyük bir birliktelikle." ifadelerini kullandı.