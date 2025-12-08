Şuhut Anadolu Lisesi'nden tarihi başarı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Okul Sporları Genç Erkekler A Voleybol Müsabakaları'nda büyük bir başarıya imza atan Şuhut Anadolu Lisesi il birincisi olarak şampiyon oldu.

Elde edilen bu önemli başarıyla birlikte Şuhut Anadolu Lisesi, grup müsabakalarında ilimizi temsil etmeye hak kazandı. Voleyboldaki bu gurur verici başarının yanı sıra, yine Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Okul Sporları Genç Kızlar A Bilek Güreşi Müsabakaları'nda Şuhut Anadolu Lisesi öğrencileri adeta kürsüye ambargo koydu.

Elde edilen başarılar, hem okul yönetimini hem öğretmenleri hem de velileri gururlandırırken, Şuhut'un spordaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi. - AFYONKARAHİSAR