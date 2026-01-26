Eskişehirli sporcu Türkiye 3'üncüsü oldu
Cüneyt Koryürek U20 Türkiye Salon Şampiyonası'nda Eskişehir'den katılan Sudenaz Bayram, sırıkla atlama branşında Türkiye 3'üncüsü olarak büyük bir başarı elde etti.
Şampiyona, İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirildi. 24-25 Ocak tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya Eskişehir'den Sudenaz Bayram katılım gösterdi. Bayram, sırıkla atlama branşında Gençler Türkiye 3'üncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. - ESKİŞEHİR
