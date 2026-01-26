Haberler

Eskişehirli sporcu Türkiye 3'üncüsü oldu

Cüneyt Koryürek U20 Türkiye Salon Şampiyonası'nda Eskişehir'den katılan Sudenaz Bayram, sırıkla atlama branşında Türkiye 3'üncüsü olarak büyük bir başarı elde etti.

Şampiyona, İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirildi. 24-25 Ocak tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya Eskişehir'den Sudenaz Bayram katılım gösterdi. Bayram, sırıkla atlama branşında Gençler Türkiye 3'üncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
