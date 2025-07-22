Sude Yaren Uzunçavdar, FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda Şampiyon Oldu
Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar, Almanya'nın Rhine-Ruhr şehrinde devam eden FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda kadınlar 73 kiloda şampiyonluk kazandı. Yarı finalde Güney Kore'den Seungju Oh'u 2-0 yenerek finale yükselen Uzunçavdar, finalde Belçikalı Sarah Chaari'yi de mağlup ederek altın madalya kazandı.
Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar, FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda (Universiade), kadınlar 73 kiloda şampiyon oldu.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre Almanya'nın Rhine-Ruhr şehrinde devam eden oyunlarda Sude Yaren Uzunçavdar, yarı finalde Güney Kore'den Seungju Oh'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Milli sporcu Sude Yaren Uzunçavdar, finalde de Belçikalı Sarah Chaari'yi yenerek kürsünün ilk basamağında yer aldı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor