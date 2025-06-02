Sude Bay, Estonya Amatör Açık Turnuvası'nda İkinci Oldu

Sude Bay, Estonya Amatör Açık Turnuvası'nda İkinci Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli golfçü Sude Bay, 22'nci Estonya Amatör Açık Turnuvası'nda toplam 222 (+6) gross skorla kızlar kategorisinde ikinci sırayı elde etti.

Milli golfçü Sude Bay, 22'nci Estonya Amatör Açık Turnuvası'nda ikinci oldu.

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre başkent Tallinn'de 3 gün süren organizasyonda 126 sporcu mücadele etti.

Milli sporcu Sude Bay, toplamda 222 (+6) gross skorla kızlar kategorisinde turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Pınar Altuğ'dan açıklama

Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Altuğ'dan açıklama
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu 41 yaşında kansere yenik düştü
Fenerbahçe seçime gidiyor? Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a karşı yeni hamle

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a karşı bomba hamle
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
Türk yolcuların Rusya'ya yoğun uçuş talebi sonrası THY uçak kapasitesini artırıyor

İşte Türk yolcuların yeni gözdesi! Talep patlaması var
Okan Buruk'un istemediği futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Kovar gibi gönderdiği futbolcu geri dönüyor
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Oktay Kaynarca'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür

Yarışmacı kolay soruda elendi, Oktay Kaynarca kendini tutamadı
Bu nasıl anne! Çocuğunu dövdü, bağırdı, ısırdı

Bu nasıl anne! Çocuğuna yaptıkları kan dondurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.