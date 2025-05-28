SUBÜ'nde Kaya Tırmanışı Şenliği Düzenlendi

SUBÜ'nde Kaya Tırmanışı Şenliği Düzenlendi
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu, Geyve'de kaya tırmanışı şenliği düzenleyerek öğrencilere doğa sporları hakkında bilgi verdi.

SUBÜ Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu, Geyve'de deneyimli eğitmenler eşliğinde 'Kaya Tırmanışı Şenliği' gerçekleştirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu, Geyve Ceceler Mahallesi'nde 'Kaya Tırmanışı Şenliği' gerçekleştirildi. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinliğe, topluluğun akademisyen başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Murat Şen ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Mehmet Cemil Erden de katılım sağladı. Etkinlikle, öğrencilerin doğayla bütünleşmesini sağlamak, fiziksel dayanıklılık, dikkat ve denge gibi becerilerinin gelişimine de katkı sunmak hedeflendi. Deneyimli eğitmenlerin gözetiminde güvenli şekilde tırmanışlarını gerçekleştiren öğrenciler; tırmanış teknikleri, güvenlik önlemleri ve doğa sporlarında dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirildi. Topluluk akademik başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Murat Şen, şenliğin hem sportif hem de eğitici yönüyle öne çıktığını vurgulayarak, "Gayemiz, yalnızca tırmanış yapmak değil doğayı tanımak, doğayla uyumlu yaşam becerileri kazanmak ve öğrencilerimizi doğa sporları konusunda bilinçlendirmek. Bu tür faaliyetlerle öğrencilerimiz hem ruhsal hem fiziksel olarak gelişim gösteriyor" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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