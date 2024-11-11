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Sualtı Sporları Federasyonu'nda Kadir Sağlam Başkan Seçildi

Sualtı Sporları Federasyonu'nda Kadir Sağlam Başkan Seçildi
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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 6'ncı Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda Kadir Sağlam, 86 oy alarak başkanlığa seçildi. Diğer aday Şahin Özen 25 oyda kaldı. Kurulda 113 delege oy kullandı.

TÜRKİYE Sualtı Sporları Federasyonu 6'ncı Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlık seçiminde Şahin Özen ve Kadir Sağlam başkanlık için yarıştı.

Sualtı Sporları Federasyonu 6'ıncı Olağan ve Mali Genel Kurulu'na 131 delegeden 113'ü katıldı.

Yönetim ve mali raporların ibra edildiği seçimde 2 oy geçersiz sayılırken 86 oy alan Kadir Sağlam, Sualtı Sporları Federasyonunda yeni başkan seçildi. Diğer aday Şahin Özen ise 25 oyda kaldı.

Sualtı Sporları Federasyonu 6'ıncı Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkan seçilen Kadir Sağlam'ın yönetim kurunda "Hakan Arslan, Dinçer Çeribaş, Ahmet Cumhur Sakız, Devrim Cenk Ulusoy, Ayhan Kasap, Celal Kavaz, Tahsin Ceylan, Kamil Esen, Oğuz Kağan Yazıcı ve İsmail Kaşdemir yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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