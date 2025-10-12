Haberler

Sualtı Görüntüleme Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 6 Madalya Kazandı

Güncelleme:
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı Sualtı Görüntüleme Milli Takımı, İspanya'da düzenlenen CMAS Sualtı Fotoğraf ve Video Dünya Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak birinci oldu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Katalonya bölgesindeki sahil kasabası L'estartit açıklarında gerçekleştirilen 2025 Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Sualtı Fotoğraf ve Video Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Sualtı Görüntüleme Milli Takımı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyonluğa ulaştı.

19 ülkeden 31'i fotoğraf ve 13'ü video olmak üzere 44 sporcunun yarıştığı şampiyonada milli takım, fotoğraf dalı makro kategorisinde 1 altın, video dalı yaratıcı film kategorisinde 1 gümüş madalya alırken; fotoğraf dalı balık, makro, yaratıcı ve akıllı cihaz kategorilerinde birer bronz madalya olmak üzere 6 madalya kazandı.

Milli takım, video dalında belgesel film kategorisinde ise 4'üncü oldu. Milli sporcular geçen yıl katıldığı dünya şampiyonasında video dalında 2 altın, fotoğraf dalında 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etmişti.

Sualtı Görüntüleme Milli Takımı kadrosu Mustafa Emre Kolbakır'ın kaptanlığında Eser Paşa ve dalış eşi Tolga Pat, Can Türktan ve dalış eşi Çağatay Arıcan, Erkan Balk ve dalış eşi Olcay Yılmaz, Sinan Eruçar ve dalış eşi Ömer Çelik'ten kurulu, yarışmalara katıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
