Stuttgart'a kötü haber! Takımın yıldızı Fenerbahçe maçında yok

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Stuttgart'ta sakatlığı bulunan Ermedin Demirovic, 2 ay sahalardan uzak kalacak. Yıldız oyuncu, bu sezon çıktığı 10 maçta 6 gole katkı yapmıştı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi olan Bundesliga ekibi Stuttgart'a golcü futbolcusu Ermedin Demirovic'ten kötü haber geldi.

2 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Bild'de yer alan habere göre; Stuttgart'ta sakatlığı bulunan 27 yaşındaki futbolcu Demirovic, 2 ay sahalardan uzak kalacak.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Sakatlığı bulunan Demirovic, böylece Fenerbahçe ile oynanacak maçta da forma giyemeyecek. Stuttgart, UEFA Avrupa Ligi'nde 23 Ekim'de Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

10 MAÇTA 6 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 10 maça çıkan Boşnak yıldız, bu maçlarda 5 gol attı ve 1 asist yaptı. Demirovic'in piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

