Fenerbahçe'den Zorunlu Değişiklik: Brown İlk 11'de

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ilk maça göre ilk 11'de zorunlu tek değişikliğe gitti.

Tecrübeli çalıştırıcı, Liebenau Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta ilk 11'de görevlendirdiği Jayden Oosterwolde'yi sakatlığı nedeniyle oynatamadı. 65 yaşındaki teknik adam, Hollandalı savunmacının yerine Archie Brown'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Sturm Graz karşısında kalede yine Mert Günok forma giyerken, savunma dörtlüsü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'dan oluştu. Orta alanda N'Golo Kante ve Matteo Guendozui görev alırken, hücum hattında Mason Greenwood, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu oynadı. Fenerbahçe'de gol yollarında ise yine Anderson Talisca'ya güvenildi.

Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Vedat Muric, Sidiki Cherif ve Oğuz Aydın yedekler arasında yer aldı.

3 eksik

Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında 3 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra ağrıları bulunan Anthony Musaba ve viral enfeksiyon geçiren Ederson kadroda yer alamadı.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, Sturm Graz deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Graz'da bir noktada maçtan saatler önce toplanan sarı-lacivertliler, stada kadar tezahüratlarla yürüdü.

Fenerbahçeli taraftarlar, statta kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldururken maç öncesinde oyunculara da tezahüratlarla destek verdi.

Sturm Graz, Fenerbahçeli yöneticileri yemekte ağırladı

Sturm Graz yönetimi, Fenerbahçeli yöneticilerle dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Yemeğe Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, Genel Sekreter Mahmut Uslu, yöneticiler Önder Fırat, Fatih Öztürk, Ahmet Murat İman ve Savaş Adalet, Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile Sturm Graz Başkanı Christian Jauk, Sturm Graz yöneticileri, kulüp profesyonelleri ve UEFA Delegesi Eugene Westerink katıldı.

Kaynak: AA