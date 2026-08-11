Haberler

Fenerbahçe'den Zorunlu Değişiklik: Brown İlk 11'de

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Sturm Graz'a konuk oldu. Teknik direktör İsmail Kartal, sakatlanan Oosterwolde yerine Archie Brown'ı ilk 11'de oynattı. Maç öncesi taraftarlar takıma destek verdi, kulüp yöneticileri dostluk yemeğinde buluştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ilk maça göre ilk 11'de zorunlu tek değişikliğe gitti.

Tecrübeli çalıştırıcı, Liebenau Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta ilk 11'de görevlendirdiği Jayden Oosterwolde'yi sakatlığı nedeniyle oynatamadı. 65 yaşındaki teknik adam, Hollandalı savunmacının yerine Archie Brown'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Sturm Graz karşısında kalede yine Mert Günok forma giyerken, savunma dörtlüsü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'dan oluştu. Orta alanda N'Golo Kante ve Matteo Guendozui görev alırken, hücum hattında Mason Greenwood, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu oynadı. Fenerbahçe'de gol yollarında ise yine Anderson Talisca'ya güvenildi.

Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Vedat Muric, Sidiki Cherif ve Oğuz Aydın yedekler arasında yer aldı.

3 eksik

Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında 3 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra ağrıları bulunan Anthony Musaba ve viral enfeksiyon geçiren Ederson kadroda yer alamadı.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, Sturm Graz deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Graz'da bir noktada maçtan saatler önce toplanan sarı-lacivertliler, stada kadar tezahüratlarla yürüdü.

Fenerbahçeli taraftarlar, statta kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldururken maç öncesinde oyunculara da tezahüratlarla destek verdi.

Sturm Graz, Fenerbahçeli yöneticileri yemekte ağırladı

Sturm Graz yönetimi, Fenerbahçeli yöneticilerle dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Yemeğe Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, Genel Sekreter Mahmut Uslu, yöneticiler Önder Fırat, Fatih Öztürk, Ahmet Murat İman ve Savaş Adalet, Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile Sturm Graz Başkanı Christian Jauk, Sturm Graz yöneticileri, kulüp profesyonelleri ve UEFA Delegesi Eugene Westerink katıldı.

Kaynak: AA
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek

Bakan Tekin'den 81 ile talimat! Okullarda yeni dönem başlıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı

Aile faciası! Hasta oğlunu öldürüp canına kıydı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak

"Cumhuriyet tarihinin en önemli konuşmalarından birini yapacak"
Süper Lig yıldızı ve eşi ölümden döndü: 6 aylık bebekleri de yanlarındaydı

Feci kaza! Süper Lig yıldızı ve ailesi ölümden döndü
Türkiye'nin hamleleri sonrası İsrail'den savaş sözleri: Çatışma riski artıyor

Türkiye'nin hamleleri sonrası savaş sözleri: Çatışma riski artıyor
Sosyal medya fenomeni canlı yayında canına kıydı

Sosyal medya fenomeni takipçilerinin gözü önünde canına kıydı!

Kolombiya, Golan Tepeleri'ndeki İsrail egemenliğini tanıdı

Skandal karar! Latin Amerika ülkesinden alçak İsrail hamlesi
Alarmları kurun! Dusan Vlahovic'in İstanbul'a geliş saati belli oldu

Alarmları kurun! İşte İstanbul'a geliş saati