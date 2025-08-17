Süper Lig'de 9 sezon sonra bir ilk! Storm'dan Antalyaspor'a hayat öpücüğü

Güncelleme:
Süper Lig'in 2. hafta maçında Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 mağlup etti ve ligde 9 yıl aradan sonra ilk kez 2'de 2 yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

STORM'DAN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 81. dakikada Nikola Storm kaydetti. Deneyimli oyuncu, 3 yıl aradan sonra ilk kez 2 maç üst üste gol atmayı başardı.

ANTALYASPOR 2'DE 2 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor, 9 yıl aradan sonra lige 2'de 2 yaparak başladı ve 6 puana yükseldi. Başkent ekibi Gençlerbirliği ise iki maç sonunda 0 puanda kaldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
