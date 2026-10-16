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Stoilov, Göztepe'yle Kocaelispor'a karşı ilk galibiyetini arıyor

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Stoilov, Göztepe'yle Kocaelispor'a karşı ilk galibiyetini arıyor
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TRENDYOL Süper Lig'de Eyüpspor galibiyetiyle moral bulan Göztepe, pazar günü deplasmanda Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Stoilov, Kocaelispor'a ve Selçuk İnan'ın takımlarına karşı galibiyet alamadı; Göztepe, Kocaelispor'la 3 maçta da kazanamadı.

TRENDYOL Süper Lig'de Eyüpspor galibiyetiyle moral bulan Göztepe, pazar günü deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Stanimir Stoilov da ilkleri yaşamak için sahaya çıkacak. Göztepe ile Süper Lig'deki 3'üncü sezonunu geçiren Bulgar teknik adam kariyerinde Kocaelispor'a karşı galibiyet sevinci yaşayamadı. Ayrıca Bulgar çalıştırıcı, meslektaşı Kocaelispor'un teknik patronu Selçuk İnan'a karşı da hiç kazanamadı. Göztepe, Stoilov ile Kocaelispor'a karşı çıktığı 3 karşılaşmadan da galibiyet alamadı.

Stoilov, ilk olarak 2023-24 sezonunda 1'inci Lig'de Kocaelispor'a rakip oldu. O sezonun ikinci yarısında Kocaeli'de oynanan maçta Göztepe 2-0 öne geçmesine rağmen müsabakayı 3-2 kaybetti. Göztepe geçen sezon da Süper Lig'deki maçlarında Körfez ekibini yenemedi. İzmir'deki maç golsüz, Kocaeli'deki maç 1-1 berabere bitti. Stoilov, genç çalıştırıcı Selçuk İnan'ın görev yaptığı takımlara karşı da galibiyet alamadı. Geçen sezon Selçuk İnan'ın Kocaelispor'u ile 2 kez berabere kalan Stoilov, 2024-25 sezonunda İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep FK'ya 1 kez yenilmiş, 1 maçta da eşitlik bozulmamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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