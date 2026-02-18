2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kısa kulvar sürat pateni erkekler 500 metre kategorisinde Kanadalı Steven Dubois, altın madalyaya ulaştı.

İtalya'daki organizasyonun 12. gününde kısa kulvar sürat pateni erkekler 500 metre yarışları, Milano Buz Pateni Arena'da yapıldı.

Steven Dubois, finaldeki 40.835 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Milano-Cortina 2026'nın karışık takım bayrak yarışında da gümüş madalya kazanan Dubois, kariyerindeki 5. olimpiyat madalyasını elde etti.

Bu kategoride Hollandalı kardeş patenciler, podyumu tamamladı. Melle van 't Wout, 40.912 saniyeyle gümüş, Jens van 't Wout ise 41.908 ile bronz madalya aldı.