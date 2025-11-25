Stefan Savic, Edin Visca'yı Hastanede Ziyaret Etti

Trabzonspor'un tecrübeli savunmacısı Stefan Savic, sakatlığı nedeniyle tedavi altında bulunan takım kaptanı Edin Visca'yı hastanede ziyaret etti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 4-3 mağlup eden Trabzonspor'da takım kaptanı Edin Visca müsabakanın 11. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmış ve yerini Olaigbe'ye bırakmıştı. Sedye ile hastaneye götürülen Visca'nın tedavisi sürerken, Savic takım arkadaşını yalnız bırakmadı ve hastanede ziyaret etti. - TRABZON