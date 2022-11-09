Stefan Kuntz tercihini yaptı! A Milli Takım'da Arda Güler sürprizi

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında 16 Kasım'da İskoçya, 19 Kasım'da ise Çekya ile mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekibin bu maçlar için geniş kadrosuna Fenerbahçe'den Arda Güler ve Emre Mor ile Torino'dan Emirhan İlkhan dahil edildi.