Stefan Kuntz: Oyuncuların kendileri için yüzde 100'ünü vermemeleri canımı acıtıyor

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Tüm teknik ekibimle beraber çok fazla çalışıp analizler yapıyoruz. Tek hedefimiz, Türk milli takımını geliştirmek. En çok canımı acıtan şey, oyuncuların kendileri için yüzde 100'ünü vermemeleri olur. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil" dedi.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda haftayı bay geçen Türkiye, hazırlık maçında Japonya ile karşı karşıya geldi. Belçika'nın Genk şehrindeki Cegeka Arena'da oynanan karşılaşmadan A Milli Futbol Takımı, 4-2 mağlup ayrıldı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Kuntz, "Fiziki yönden bazı oyuncularımın Japonya ile aynı seviyede olmadığını gördüm. Bu maçı oynadığımız için çok mutluyum. İkinci yarıya iyi başladık. Bu maçı çevirebileceğimizi ve kazanabileceğimizi gösterdik. 3-2'den sonra bir gol daha bulabileceğimiz pozisyonlar oldu. Hem hayal kırıklığı yaşıyorum hem de bir yönden mutluyum. Bu maçta gördüğümüz konular, önümüzdeki Hırvatistan maçına beni daha iyi hazırlayacak" diye konuştu.

"BERTUĞ, BU KAMP SÜRECİNİN KAZANANI"

Ermenistan ve Japonya karşısında fileleri havalandıran Bertuğ Yıldırım'ın iyi bir performans sergilediğini aktaran Alman teknik adam, "Bertuğ, bu iki maçta beklediğimizden fazla süre aldı. Bu kamp sürecinin kazananı o, diyebilirim. Hoca ile ilgili olumlu bir şey söylemek istiyorsanız, genç oyuncuları nerede ve hangi maçta oynatacağıyla ilgili olabilir. Arda'da da benzer bir durum yaşamıştık. Doğru zamanda oynatıp karşılığını iyi bir şekilde almıştık. İlk devre farklı olsaydı Kazımcan'a da şans verecektik. İlk devrenin ardından yaptığımız değişiklikler önemliydi. Fiziki yönden oyunculara yardımcı olamıyoruz. Onlara tavsiyelerde bulunuyoruz neler üzerinde çalışmaları gerektiğiyle alakalı. Bazı oyuncular buna pek önem vermiyor gibi gördüm. Bazı oyuncular da hem çalışıyor hem de bunu çok ciddiye alıyor" ifadelerini kullandı.

"HEP SORGULANAN HOCA"

Taraftarların tribünlerdeki tepkilerini anlayabildiğini söyleyen Stefan Kuntz, "Taraftarların dışarıdan söylediklerini öğrenebildiğim Türkçe ile anlayabiliyorum. Geçen sene haziran kampında 4 maçı kazandığımızdan bu yana kimse hocayı korumuyor. Hep sorgulanan ve soru işareti olan hoca. Şimdiye kadar 20 maç yaptık ve 5'ini kaybettik. Hemen hemen hepsi sıralamada bizim üzerimizde takımlardı. Üzerine çalışmamız gereken konular başka" şeklinde konuştu.

"SAHANIN ORTASINDA CEVAP VERİLİR, RÖPORTAJLARDA DEĞİL"

Milli takımda yer alan oyuncuların forma için yüzde 100'ünü vermeleri gerektiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Benim sorumluluk alanım oyuncular. Ben oyuncularımdan bazı şeyleri bekleyebilirim. Oyuncuların bu forma için yüzde 100'ünü verebilecek seviyeye kendilerini getirmeleri gerekiyor. Ben milli oyuncuydum. Ben eğer Alman bir hoca olarak bu takımın başındaysam bütün maçları kazanmak için buradayım. Tüm teknik ekibimle beraber çok fazla çalışıp analizler yapıyoruz. Tek hedefimiz, Türk milli takımını geliştirmek. En çok canımı acıtan şey, oyuncuların kendileri için yüzde 100'ünü vermemeleri olur. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil" diyerek sözlerini noktaladı.