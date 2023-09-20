Stefan Kuntz, A Milli Takım'daki görevinden ayrıldı
Teknik direktör Stefan Kuntz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinden ayrıldı. Kuntz, yönetim kuruluyla yapılan toplantının ardından vedalaşarak tesislerden ayrıldı. TFF'nin Kuntz'la yollarını ayıracağı açıklaması bugün yapılacak.
A Milli Takım'daki görevine son verilmesi beklenen teknik direktör Stefan Kuntz, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinden ayrıldı.
Alman teknik direktör Kuntz, TFF'nin Riva'daki tesislerinde yönetim kuruluyla toplantıda bir araya geldi.
Toplantının ardından A Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve yöneticilerle vedalaşan Kuntz, kendisini bekleyen araçla tesislerden çıktı.
TFF'nin bugün yapacağı açıklamayla Kuntz'la yollarını ayırması bekleniyor.
Kaynak: AA / Spor