Stefan Kuntz'a cinsel taciz suçlaması! Hamburg iddiaları doğruladı

2021-2023 yıllarında A Milli Futbol Takımı'nda görev yapan Alman antrenör Stefan Kuntz'un Bundesliga ekibi Hamburg sportif direktörlüğünü ailevi nedenlerden dolayı bıraktığı ifade edilmişti.

CİNSEL TACİZ SUÇLAMALARI VARDI

Bild gazetesi, Stefan Kuntz'un görevini cinsel taciz suçlamaları nedeniyle bıraktığını iddia etti. Gazetenin "Cinsel taciz. HSV şefi Kuntz neden gitmek zorunda kaldı" başlıklı haberinde, kulüpte görevli bir kadının kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olduğunu yazdı. Ayrıca başka üç kadının da benzer iddialarda bulunduğu belirtildi.

HAMBURG İDDİALARI DOĞRULADI

Hamburg Denetim Kurulu, Stefan Kuntz ile ilgili çıkan "cinsel taciz nedeniyle görevden ayrıldı" haberlerini doğruladı.

Alman ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

"HSV, yönetim kurulu üyesi Stefan Kuntz ile olan işbirliğinin sona erdirilmesini ve bununla ilgili nedenleri, ilgili kişilerin korunması amacıyla şimdiye kadar gizli ve özenli bir şekilde ele almıştır. Stefan Kuntz'un dün sosyal medyada yaptığı paylaşım, Bild'de yayınlanan haber ve BILD'e göre Stefan Kuntz'un çevresinden gelen suçlamalar ışığında, HSV Denetim Kurulu aşağıdaki açıklamayı yapmak zorunda kalmıştır.

'İNANDIRICI OLDUĞU TESPİT EDİLDİKTEN SONRA GÖREVİNE SON VERİLDİ'

Aralık 2025'te, HSV Fußball Management AG Denetim Kurulu'na Stefan Kuntz'un ciddi bir suistimalde bulunduğu yönünde suçlamalar iletilmiştir. Denetim Kurulu, sorumluluğu gereği, suçlamalardan haberdar olur olmaz, uzman avukatların desteğiyle olayların aydınlatılması için gerekli adımları atmıştır. İddiaların inandırıcı olduğu tespit edildikten sonra, Denetim Kurulu derhal Kuntz'un en kısa sürede görevinden ayrılmasına karar vermiştir. İlgili kişilerin açık talebi üzerine, ayrılık sürecinde mağdurların korunması en öncelikli konu olmuş ve bu öncelik halen devam etmektedir.

"DENETİM KURULU'NA AÇIKLAMA YAPMADI'

Stefan Kuntz, bu temelde ve özellikle kendisine yöneltilen suçlamaların bilincinde olarak, 31.12.2025 tarihi itibarıyla ayrılmayı kabul etti. Bu süreçte avukat tarafından temsil edildi. Kuntz, defalarca teklif edilmesine rağmen, Denetim Kurulu'na açıklama yapma fırsatını açıkça kullanmadı. Yukarıda açıklanan arka plan ışığında, Stefan Kuntz'a yönelik 'iftira kampanyası' suçlamaları açıkça yanlış ve yanıltıcıdır.

HSV, ilgili hiyerarşi düzeyinden bağımsız olarak, burada söz konusu olan türden herhangi bir suistimali hoş görmez ve tüzükte belirtilen hoşgörü ve saygı değerlerine sürekli bağlı kalır ve her türlü ayrımcılığa karşı çıkar. Denetim Kurulu, bu durumda hızlı ve tutarlı bir şekilde hareket etmeyi önemli görmüştür. HSV için, etkilenen kişilerin kişilik haklarının korunması, şimdiye kadar olduğu gibi, öncelikli bir konudur."