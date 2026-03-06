Stattan çıkarılmıştı! Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu
Bodrum FK ile Iğdır FK arasında oynanan maça ırkçılık gerginliği damga vurdu. Iğdır FK forması giyen Leandro Bacuna ile bir taraftar arasında çıkan tartışma emniyette son buldu. Mücadelede tansiyon yükselirken, iki takım futbolcularının sağduyulu yaklaşımı ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle durum kontrol altına alındı. Bacuna'ya ırkçı ifadeler kullandığı öne sürülen taraftar gözaltına alındı.
- Bodrum FK ile Iğdır FK arasında oynanan maçta, tribündeki bir taraftar Iğdır FK'lı Leandro Bacuna'ya yönelik ırkçı ifadeler kullandı.
- Irkçı ifadeler kullandığı iddia edilen taraftar stadyumdan çıkarıldı ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
- Bodrum FK taraftarları, Bacuna lehine tezahüratlar yaparak oyuncuya destek verdi ve 'ırkçılığa geçit yok' mesajı verdi.
Bodrum FK ile Iğdır FK arasında oynanan karşılaşmada, saha içindeki mücadeleden çok tribünde yaşanan "ırkçılık" gerginliği konuşuluyor. Iğdır FK forması giyen Leandro Bacuna ile bir taraftar arasında çıkan tartışma, emniyette son buldu.
BACUNA İLE TARAFTAR ARASINDA SÖZLÜ DÜELLO
Mücadelenin 36. dakikasında tansiyon bir anda yükseldi. Iğdır FK'lı Bacuna ile tribündeki bir taraftar arasında başlayan sözlü atışma kısa sürede büyüdü. İki takım futbolcularının da sağduyulu yaklaşımı ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle, taşkınlık çıkaran şahıs stadyum dışına çıkarıldı.
IRKÇI İFADELER SONRASI GÖZALTINA ALINDI
Taraftarın Bacuna'ya yönelik ırkçı ifadeler kullandığı öne sürülürken, stat dışına çıkarılan şahıs, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince anında gözaltına alınarak sorguya götürüldü.
BODRUM TRİBÜNLERİNDEN FAIR PLAY DERSİ
Yaşanan olayın ardından Bodrum FK taraftarlarından alkışlanacak bir hamle geldi. Ev sahibi ekibin taraftarları, maruz kaldığı saldırı sonrası moral bozukluğu yaşayan Bacuna lehine tezahüratlar yaparak oyuncuya destek verdi. Yeşil-beyazlı tribünler, "ırkçılığa geçit yok" mesajı vererek rakip oyuncuyu teselli etti.