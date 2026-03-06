Haberler

Stattan çıkarılmıştı! Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu

Stattan çıkarılmıştı! Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bodrum FK ile Iğdır FK arasında oynanan maça ırkçılık gerginliği damga vurdu. Iğdır FK forması giyen Leandro Bacuna ile bir taraftar arasında çıkan tartışma emniyette son buldu. Mücadelede tansiyon yükselirken, iki takım futbolcularının sağduyulu yaklaşımı ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle durum kontrol altına alındı. Bacuna'ya ırkçı ifadeler kullandığı öne sürülen taraftar gözaltına alındı.

  • Bodrum FK ile Iğdır FK arasında oynanan maçta, tribündeki bir taraftar Iğdır FK'lı Leandro Bacuna'ya yönelik ırkçı ifadeler kullandı.
  • Irkçı ifadeler kullandığı iddia edilen taraftar stadyumdan çıkarıldı ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
  • Bodrum FK taraftarları, Bacuna lehine tezahüratlar yaparak oyuncuya destek verdi ve 'ırkçılığa geçit yok' mesajı verdi.

Bodrum FK ile Iğdır FK arasında oynanan karşılaşmada, saha içindeki mücadeleden çok tribünde yaşanan "ırkçılık" gerginliği konuşuluyor. Iğdır FK forması giyen Leandro Bacuna ile bir taraftar arasında çıkan tartışma, emniyette son buldu.

BACUNA İLE TARAFTAR ARASINDA SÖZLÜ DÜELLO

Mücadelenin 36. dakikasında tansiyon bir anda yükseldi. Iğdır FK'lı Bacuna ile tribündeki bir taraftar arasında başlayan sözlü atışma kısa sürede büyüdü. İki takım futbolcularının da sağduyulu yaklaşımı ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle, taşkınlık çıkaran şahıs stadyum dışına çıkarıldı.

Stattan çıkarılmıştı! Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu

IRKÇI İFADELER SONRASI GÖZALTINA ALINDI

Taraftarın Bacuna'ya yönelik ırkçı ifadeler kullandığı öne sürülürken, stat dışına çıkarılan şahıs, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince anında gözaltına alınarak sorguya götürüldü.

Stattan çıkarılmıştı! Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu

BODRUM TRİBÜNLERİNDEN FAIR PLAY DERSİ

Yaşanan olayın ardından Bodrum FK taraftarlarından alkışlanacak bir hamle geldi. Ev sahibi ekibin taraftarları, maruz kaldığı saldırı sonrası moral bozukluğu yaşayan Bacuna lehine tezahüratlar yaparak oyuncuya destek verdi. Yeşil-beyazlı tribünler, "ırkçılığa geçit yok" mesajı vererek rakip oyuncuyu teselli etti.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Sergen Yalçın, Okan Buruk'a şans tanımıyor

Beşiktaşlıların içini rahatlatan, G.Saraylıları tedirgin eden gelişme
Volkswagen askeri araç pazarına girmeye hazırlanıyor

Savaş, dünya devinin iştahını kabarttı! Seri üretime hazırlanıyorlar
İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu

"Savaşa giriyoruz"un bir diğer yöntemi! Avrupa devi, uçakları gönderdi
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
ABD'ye resti çeken İspanya da İran'a karşı fırkateyn yolladı

ABD'ye resti çeken ülkeden de sonunda İran'a karşı hamle geldi
Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerse bu sezon bir ilk yaşanacak

Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerse bu sezon bir ilk yaşanacak