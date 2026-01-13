Aleksandar Stanojevic: 'Hak edilmiş bir sonuç'

Haberler

Güncelleme:
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi. Stanojevic, hem kendilerinin hem de Alanyaspor'un şanslar bulduğunu belirterek, beraberliğin hak edilmiş bir sonuç olduğunu ifade etti.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmalarının hak edilmiş bir sonuç olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "İyi bir maçtı aslında. Çok şans yakaladığımızı düşünüyorum. Hatta belki de 1-2 fazla gol atabilirdik. Ama olmadı. Alanya da şanslar buldu. Bence maçın sonucu beraberlik. Hak edilmiş bir sonuç" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
