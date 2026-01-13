Aleksandar Stanojevic: 'Hak edilmiş bir sonuç'

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmalarının hak edilmiş bir sonuç olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "İyi bir maçtı aslında. Çok şans yakaladığımızı düşünüyorum. Hatta belki de 1-2 fazla gol atabilirdik. Ama olmadı. Alanya da şanslar buldu. Bence maçın sonucu beraberlik. Hak edilmiş bir sonuç" dedi.