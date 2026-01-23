Stanimir Stoilov, Süper Lig'de Göztepe'nin başında en fazla maça çıkan ikinci isim olacak

Göztepe'yi Süper Lig'e çıkardıktan sonra ligde ikinci sezonunu sürdüren Stanimir Stoilov, 25 Ocak Pazar günkü Fenerbahçe maçıyla ligde sarı-kırmızılı ekibin başında en fazla maça çıkan ikinci isim olacak.

2023-2024'te Göztepe'yi Süper Lig'e taşıyan Stanimir Stoilov, sarı-kırmızılı ekiple ligde ve kupada 85 maça çıktı. Bu müsabakalarda 44 galibiyet, 21 beraberlik ve 20 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip 148 gol atıp, kalesinde 78 gol gördü.

Takımının başında Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında 55. maçına çıkacak Stoilov, Tamer Tuna'yı geçerek Göztepe'nin Süper Lig tarihinde en fazla görev yapan ikinci teknik direktörü olacak. Göztepe'de 1961-1962'den 1970-1971 sezonuna kadar aralıksız görev yapan Adnan Süvari, 1974-1975'te de 1 sezon çalıştıktan sonra 1981-1982'de 4 maça çıkarak 350 maçta görev yapmıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte Süper Lig'de en fazla görev yapan isimler içindeki Tamer Tuna 54, Ruhi Karaduman 52 ve İlhan Palut ise 41 müsabakada görev aldı.

En yüksek galibiyet oranı Stoilov'da

İzmir temsilcisinde Süper Lig'de en fazla maça çıkan 5 teknik direktör içinde Stoilov, yüzde 42,6'lık galibiyet oranıyla en başarılı isim konumunda bulunuyor. Stoilov'u yüzde 37,1'le Adnan Süvari, yüzde 33,3'le Tamer Tuna izliyor.

İlk 5 isim

Göztepe ile Süper Lig'de en fazla görev yapan teknik direktörlerin aldığı sonuçlar ve galibiyet oranları şöyle:

Teknik Direktör O G B M A Y Yüzde Adnan Süvari 350 130 120 100 421 352 37,1 Stanimir Stoilov 54 23 16 15 83 60 42,6 Tamer Tuna 54 18 17 19 69 71 33,3 Ruhi Karaduman 52 14 19 19 58 62 26,9 İlhan Palut 41 12 13 16 56 58 29,3

"Adnan Süvari'nin ismi ve fotoğrafı müzemizde her zaman en üst noktada yer almalıdır"

Stanimir Stoilov, AA muhabirine bir kulüp için istikrarın her zaman değerli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Pek çok şeyi değiştirebilir, her detayı kendi anlayışınıza göre şekillendirebilirsiniz. Adnan Süvari'nin ismi ve fotoğrafı müzemizde her zaman en üst noktada yer almalıdır. Göztepe'ye gelen her yeni teknik direktörün hedefi oraya ulaşmak, onun yaptıklarını yakalamak ve hatta daha iyisini başarmak olmalıdır."

Göztepe'de görev yaptığı dönemde oynadıkları her maçtan keyif aldığını kaydeden Stoilov, "İlk geldiğimizde öncelikli hedefimiz Süper Lig'e yükselmekti. Bunu başardık. Şimdi ise hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak. Bu yolculuk bir anda değil, adım adım ilerliyor." dedi.

Stoilov, bir futbol kulübü için taraftarının takımını desteklemesinin, stada gelmesinin ve her koşulda yanında olmasının çok kıymetli olduğunu belirterek, "Tıpkı Göztepe taraftarının yaptığı gibi. Bu destek, kulüpteki herkesin insanları mutlu etmek için her gün daha fazla çalışmasını sağlıyor." diye konuştu.