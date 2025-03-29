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Stanimir Stoilov: 'Bugün 3 puanı kazanabilirdik'

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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası yaptığı açıklamada, takımının daha önceki performansına ulaşmayı hedeflediğini ve 3 puanı kazanabilecekleri bir mücadele sergilediklerini belirtti.

- Stanimir Stoilov: "Bugün 3 puanı kazanabilirdik"

TRABZON - Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, iki takım adına çok zor bur maç olduğunu belirterek, bugün maça baktıklarında 3 puanı kazanabileceklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov, iki takım adına çok zor bir maç olduğunu belirterek, "Biz daha önce oynadığımız futbolu kavuşmak istiyorduk. Bizim için en önemli nokta aslında buydu. Bugünde buraya takım olarak kalitemizi göstermeye geldik, geri çekilmeye değil. Kendi futbolumuzu sergilemeye geldik. Maç içersin de önemli pozisyonlar yakaladık" dedi.

Trabzonspor'un iyi bir takım olduğunu belirten Stoilov, "Şimdi yeni bir hocaları var. İyi bir hoca kendisine başarılar diliyorum. Bugün maça baktığınızda 3 puanı kazanabilirdik. Bildiğiniz gibi önemli sakatlıklar yaşadık. Uzun süre takımdan ayrı kaldılar. Santraforlarımızın hepsi sakatlandı. Bugünde sahada yer alamayan cezalı oyuncularımız vardı. Onların yerlerine oynayan oyuncularda ellerinden gelenin en iyisini yaptılar bu gerçekten çok önemliydi. Maçın geneline baktığınızda hem bizim hem de Trabzon adına zor bur maçtı. Belirtiğim gibi daha önce oynadığımız kendi futbolumuza kavuşmak. Bu yolda da doğru yolda olduğumuzu diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKMEN ŞAHİN - Spor
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