Haberler

Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Bir gün milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'yı telefonda aramayı umduğunu belirten Stoilov, "Umarım bir gün A Milli Takım teknik direktörünü arayacak ve 'Sizin için bir özel oyuncum var.' diyecek öz güvene sahip olabilirim. Arda Okan'ın şimdilik milli takım için bu özellikte bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum.'' dedi.

  • Göztepe, Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 yendi.
  • Stanimir Stoilov, Arda Okan Kurtulan'ın milli takım için henüz uygun olmadığını düşünüyor.
  • Stanimir Stoilov, sezon içinde tribünlere gidip kutlamalara katılmayı sevmediğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''3-4 FIRSATIMIZ VARDI''

İlk yarıda fazla fırsat üretemediklerini belirten Stoilov, "İyi bir galibiyet aldık. Maç boyunca konsantrasyonumuzu bozmadık ve taktiksel disiplinimizi koruduk. İkinci yarıda 3-4 fırsatımız vardı. İki gol bulduk. Galibiyet elde ettiğimiz için çok mutluyum. Milli maçlar nedeniyle liglere verilecek aradan önce iyi bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

''UMARIM MONTELLA'YI ARAYACAĞIM''

Karşılaşmada etkili bir performans sergileyen Arda Okan Kurtulan ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Bulgar çalıştırıcı, "Şu ana kadar kendisini çok geliştirdi. Her maç üzerine koyuyor. Bu maçta belki de en iyi performansını sergiledi. Kesinlikle motivasyonunu kaybetmemeli ve daha fazla çalışmaya devam etmeli. Umarım bir gün A Milli Takım teknik direktörünü arayacak ve 'Sizin için bir özel oyuncum var.' diyecek öz güvene sahip olabilirim. Arda Okan'ın şimdilik milli takım için bu özellikte bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Arda sıkı şekilde çalışmaya devam etmeli ve milli takım oyuncusu olmayı hak etmeli." şeklinde konuştu.

''KUTLAMALARA KATILMAYI SEVMİYORU M''

Maçın ardından Göztepe taraftarının çağrısına rağmen tribünlere gitmemesine ilişkin de konuşan Stanimir Stoilov, "Bana çok saygı gösteriyorlar. Ben de onlara saygı gösteriyorum ve onları çok seviyorum. Ben sezon içinde tribünlere gidip kutlamalara katılmayı sevmiyorum. Bu benim tarzım. Sezon sonunda onların yanına gitmemin doğru olduğunu düşünüyorum." diye görüş belirtti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
6 kişiye mezar olan tesisin yangından önceki görüntüsü ortaya çıktı

İhmaller zinciri bu görüntüde! İşte tesisin yangından önceki hali
Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de büyük kriz baş gösterdi

Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de tarihi kriz başladı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıŞafak Özgür:

Uzun zamandır kripto para meraklısı biri olarak, piyasanın iniş çıkışlarını gördüm. Ancak Nelson FY'nin platformunu ve stratejisini keşfettikten sonra, düşüş dönemlerinde bile istikrarlı kârlar elde edebildim. Birkaç hafta içinde portföyüm 365.000 dolara çıktı. Yaklaşımı pratik, doğru ve etkili! Kârlı bir şekilde nasıl işlem yapacağınız hakkında bilgi almak için ?e?egram (Nildatrading) aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acılar içinde kıvransa da yarasını unutup 'Anneme bir şey söyleme' dedi

Acısını unutup bakın neyin derdine düştü
Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya Ligi'ndeki 3 maçın skoru da aynı

Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya'daki 3 maçın skoru da aynı
Acılar içinde kıvransa da yarasını unutup 'Anneme bir şey söyleme' dedi

Acısını unutup bakın neyin derdine düştü
Taksi ücretini ödemeyen kadının bahanesi skandal

Taksi ücretini ödemeyen kadının bahanesi skandal
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
6 kişinin can verdiği yangında iş yeri sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı

Türkiye'yi yasa boğan faciada kilit isim kaçmaya çalışırken yakalandı
Görüntü Hakkari'den! Arızalanan zırhlı polis aracını vatandaşlar itti

Yeni sürecin yansımaları! Görüntü Hakkari'de kaydedildi
Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi

Profesörden skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Anne ve baba, avukat kızlarını taksi durağına kilitledi

Bir garip olay! Avukat kadını taksi durağına kilitlediler
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.