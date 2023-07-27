Stambouli tarihe geçti! Adana Demirspor, Cluj deplasmanından umutlu döndü
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Adana Demirspor, Romanya' takımı Cluj'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Temsilcimiz Adana Demirspor'un beraberlik golünü atan Stamboluli, temsilcimizin Avrupa kupalarındaki ilk golünü atarak tarihe geçti.
Tesilcimiz Adana Demirspor, Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Cluj'a konuk oldu.
Maça iyi başlayan Cluj, 5'inci dakikada Betanco'un kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Zaman zaman kalemizde pozisyonlar versek de oyundan düşmeyen temsilcimiz Adana Demirspor, ilk yarıda ouyuna orak olmak istedi fakat fırsatları değerlendiremedi.
İkinci yarıya iyi başlayan Adana Demirspor, 77'inci dakikada Stambouli'nin kaydettiği şahane golle durumu 1-1'e getirdi. Golün sahibi Stambouli, Adana Demirspor'un Avrupa kupalarındaki ilk golünü atarak tarihe geçti.